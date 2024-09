Djonga, Marcelo D2 e Rael se apresentam no Palco Sunset do Rock in Rio - Fabiane Cintra / Divulgação / Rock in Rio

Publicado 22/09/2024 09:34

Rio - Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2, Rael, Rincon Sapiência e Xamã cantaram os maiores sucessos da carreira no "Para Sempre Rap" do Rock in Rio, neste sábado (21). O público durante todo o tempo se mostrou animado e cantou em alto e bom som inúmeras canções dos artistas.

Rincon entoou hits como "Afro rep", "Linhas de soco" e "Ponta de lança". Já Conká animou a galera ao som de "É o poder" e "Tombei". Xamã subiu ao palco, logo em seguida, e fez um tributo à Marília Mendonça com a música "Leão", gravada pelos dois. "Malvadão 3" e um trecho de "Rap da felicidade" também fizeram parte do repertório do artista.

O espetáculo continuou sob o comando de Rael, que apresentou "Ela me faz", "Hip hop é foda" e "Envolvidão". Djonga apresentou "Junho de 94" e "Solto" - com participação de Marcelo D2. Em "Olho de Tigre", houve um encontro entre os rappers no verso "fogo nos racistas". O cantor chegou a pular a grade e se juntou aos fãs.

Marcelo D2 cantou "1967", "Desabafo" e "Mantenha o respeito". Criolo empolgou com "Subirusdoistiozin" e "Não existe amor em SP". No fim, todos os artistas cantaram "Convoque seu buda".