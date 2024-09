Fãs de Luan Santana lamentam a ausência inesperada do cantor no Rock In Rio - Priscilla Jucá

Publicado 21/09/2024 22:49 | Atualizado 21/09/2024 23:42

Rio - A notícia que Luan Santana cancelou sua apresentação no Rock In Rio deixou seus fãs desolados. Muitos ficaram sabendo através da equipe do DIA, e não esconderam a decepção.

Em comunicado, a equipe do festival informou que o reembolso do ingresso não é cabível, apesar do cancelamento do cantor. "Os ingressos permanecem validos para essa data. Por se tratar de um evento com inúmeras atividades, as atrações e horários podem sofrer alterações, não sendo cabível o reembolso do valor pago correspondente ao ingresso".

Micaela Bandeira, 32 anos, de Campinas, São Paulo, ficou sem reação e não conseguiu esconder sua insatisfação. "Nossa, que triste, primeira vez, sertanejo no Rock in Rio! Cara, tinha que ter Luan Santana. A primeira vez do sertanejo no Rock In Rio sem ele não é a mesma coisa. Mas vamos ficar até o final, agora é pra conferir os outros artistas. Mas estou arrasada, acabada, porque eu poderia ter pegado outro dia do festival", desabafou.



Já o maridão, Felipe Scaphe, 44, que veio acompanhar a amada, foi mais além. O paulista deu sua opinião sobre um dia dedicado ao Brasil. "Eu acho too much, pra ser sincero. Eu acho que um dia inteiro do Brasil você vê que ficou sobrando ingresso. Acho que o evento precisa repensar isso. Esse negócio de fazer um pouco de tempo pra cada artista é ruim. Talvez ter mais tempo pro artista se desenvolver no palco, de fato. Esse ano eu senti mais faltas de bandas de rock mesmo", criticou.



O grupo de cinco amigas, Maria Thereza, 27, Herlaine Paulino, 29, Lorrana Barros, 29, Gabrielle Lurdes, 28 e Paula Gonçalves 29, chegaram cedo para garantir um bom lugar, conseguiram ficar na frente do Palco Mundo e, infelizmente, se depararam com o cancelamento do show.



"Ah, ele tinha outro show. Eu já tinha visto isso", disse Herlaine. Compreensiva, ela afirmou que não ficou zangada, mesmo sendo a primeira vez que ia num show do seu ídolo. "Eu entendi. Eu vou ficar continuar amando, né? Vou fazer o quê? Mas tudo bem, não tem problema. Eu compreendo ele", afirmou.