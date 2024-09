Luan Santana cancela apresentação no Rock in Rio - Alisson Demetrio / Divulgação

Luan Santana cancela apresentação no Rock in RioAlisson Demetrio / Divulgação

Publicado 21/09/2024 21:49 | Atualizado 21/09/2024 21:54

Rio - Luan Santana cancelou a apresentação no Rock in Rio 2024 após atraso nos shows anteriores na noite deste sábado (21). O artista seria uma das principais atrações do "Dia de Brasil" no palco mundo.

De acordo com a assessoria do cantor, o show estava marcado para 21h30, mas foi remarcado para às 22h40, inviabilizando a participação de Luan, já que ele tem uma outra apresentação marcada em São José, em Santa Catarina.

Confira a nota da assessoria na íntegra:

"Por razões alheias a nossa responsabilidade, a equipe de Luan Santana anuncia a inviabilidade de sua presença no Rock’n Rio na noite deste sábado (21), no palco Mundo. A apresentação estava marcada para 21h30. No entanto, fomos surpreendidos com o aviso da organização do Rock’n Rio sobre a ocorrência de atraso no início do show que levaria pela primeira vez os astros da música sertaneja ao maior festival do Brasil.



É preciso enfatizar que a equipe de Luan Santana só confirmou a participação do cantor no RiR, meses atrás, sob o compromisso da organização de que não haveria atraso em sua apresentação, visto que ele já tinha um grande show agendado para esta mesma data em São José (SC). Diante do atraso anunciado, a equipe de Luan Santana não teve outra alternativa senão optar por sua ausência no RiR".

Apresentações atrasadas

A primeira apresentação do dia, "Para sempre Trap", com Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP e Veigh, que estava prevista para começar 15h30, não iniciou no tempo previsto e desagradou os fãs gerando vaias. O show teve um atraso de 1h14.

Após uma música de Kayblack, problemas técnicos voltaram a interromper o show. "A gente vai esperar eles se organizarem pra voltar para o palco, peço perdão", disse Matuê.

Às 16h54, Kayblack voltou para mais uma tentativa. O show seguiu com algumas interrupções pelos recorrentes problemas técnicos.

Em comunicado enviado ao Dia, a equipe do festival se pronunciou. "Os organizadores do Rock in Rio informam que, por problemas técnicos do show 'Para Sempre Trap', esta primeira apresentação do Palco Mundo começou às 16h44. Com isso, a grade de shows deste sábado (21) foi alterada e a programação será atualizada e comunicada no app e dentro da Cidade do Rock".