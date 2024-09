Giovanna Antonelli no Rock in Rio - Claudio Andrade

Publicado 21/09/2024 19:29 | Atualizado 21/09/2024 19:45

Rio - Giovanna Antonelli, de 48 anos, marcou presença na Cidade do Rock, neste sábado (21). Animada, a atriz celebra um dia dedicado aos artistas brasileiros no na edição de 40 anos do Rock In Rio.



"Ontem eu vim, especificamente, trazer as meninas pra ver o Katy Perry. Foi maravilhoso. Eu fiquei um pouco deprimidinha quando conhecia muita música (risos), elas cantavam todas. Aí, de repente, eu comecei a pular. Ah, a música da mamãe! Aí ela, é mamãe, tem a mulher lá com ela. Era Cindy Lauper", divertiu-se Giovanna, relembrando a situação.



Mesmo com Zeca Pagodinho, uma de suas atrações favorita no Palco Sunset tocando, a atriz seguiu num papo com a imprensa. Antonelli, elogia toda infra do festival e afirma que eventos assim ela curte bastante. "Isso aqui, essa Cidade do Rock é demais, né? Uma estrutura incrível. É demais vir aqui, né? Quando tem show, tudo organizado e ver tanta gente talentosa. Ontem eu cheguei e dedicaram com IZA, uma deusa".



Hoje, a música brasileira toma conta de todo Rock In Rio, e Antonelli não esconde seu amor pelo país, e tudo que envolve nossa cultura. "Ah, eu amo o Brasil, né? Mais do que nunca eu tenho viajado muito pelo Brasil. Acabei de ficar um mês no Pará, que eu estou completamente apaixonada. Então, sempre que eu posso prestigiar o meu Brasil, eu faço, porque eu fico muito feliz. Tenho muito orgulho do nosso país, da nossa beleza natural, da nossa comida, da nossa cultura, dos nossos povos".



Novo momento profissional



Giovanna Antonelli é uma atriz que vive se reinventando e longe dos contratos, ela se vê livre para poder atuar no que quiser, principalmente se jogar com tudo em suas redes sociais. "Ah, eu adoro trabalhar, eu adoro me reinventar, eu gosto de criar mesmo. A gente tem brainstorm, tenho muito grupo que trabalha comigo. Eu admiro essa galera criativa da rede social. Pesquiso, estudo, me potencializo e gosto de criar", admite a atriz.



Mas não pense você que ficar sem contrato é algo que entristece Giovanna. Longe desse formato profissional, Antonelli afirma que a liberdade profissional estava dentro de suas metas. "Estou sem contrato há uns quatro anos. Voltei para fazer uma novela, Travessia. Mas eu já estava sem contrato há muito tempo, essa era uma meta da minha vida, da minha carreira. Cada vez ser mais independente, até porque eu não sou só atriz há muitos anos, eu toco muitas outras coisas e eu nunca mais quero ficar presa em lugar nenhum".



Antonelli afirma que a liberdade de escolha também de novos trabalhos a traz para um lugar que gosta bastante, que é o de se reinventar. "Poder realmente jogar meu tempo e energia aonde eu quero e não onde me impõe, isso é muito importante sempre. Na nossa vida cada vez mais".



Giovanna Antonelli que toca vários negócios paralelos a atuação, afirma que não fez tudo que deseja. Dentro da atuação, de séries, filmes a atriz tem seu lado empreendedora muito aguçado e cada vez mais compartilha isso com seu público e incentiva mulheres a buscarem também por esse investimento, pessoal e profissional.



"Agora eu tenho uma plataforma digital feita para mulheres, para potencializar a mulher, para as mulheres gerarem seus projetos do papel, o que está crescendo cada vez mais, as minhas palestras pelo Brasil são focadas no empreendedorismo feminino em potencializar as pessoas, então para mim o universo é tão maravilhoso que só acontece coisa boa. Quanto mais eu puder distribuir isso para os outros, principalmente para as mulheres que me trouxeram até aqui, que curtem meus personagens e tal, para mim virou um propósito", revela a artista.