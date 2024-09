'Para Sempre MPB' deixa público deslumbrado no Rock in Rio; confira fotos

Rio - Viva a música popular brasileira! No Dia Brasil, grandes artistas passaram pelo Palco Mundo e deixaram o público com lágrimas nos olhos. Depois de ser vaiado na edição de 2001, Carlinhos Brown foi um grande destaque da noite do festival. Ao lado dele, Baianasystem, Daniela Mercury, Majur, Ney Matogrosso e Gaby Amarantos arrebatarem os fãs do Rock in Rio no tributo "Para Sempre MPB". Confira imagens!

