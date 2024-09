Rock in Rio - 6° dia de festival. Na foto, Show Para sempre samba na Cidade do Rock Caixa de entrada - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 21/09/2024 22:59 | Atualizado 21/09/2024 23:17

Rio - O Rock in Rio deste sábado (21) teve uma programação voltada exclusivamente à música nacional com o Dia Brasil. No Palco Sunset, se apresentaram artistas do rap, samba e pop. Confira os resumos dos shows!



'Para sempre Samba'



A apresentação que homenageou o samba, foi comandada por Zeca Pagodinho e a presença de Diogo Nogueira, Alcione, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande de Pilares. Apesar de algumas mudanças de horário, o show teve início 14 minutos atrasado e durou cerca de 1h20. Zeca Pagodinho, abriu o show com "Camarão Que Dorme a Onda Leva" e imediatamente conquistou a plateia. Com uma taça de cerveja na mão, ele apresentou diversos sucessos solo, como "Vai Vadiar", "Samba pras Moças" e "Quando a Gira Girou", transformando o palco em uma verdadeira roda de samba.

O show contou com a participação de grandes sambistas, começando com Diogo Nogueira, que apresentou "Lama nas Ruas" e "Saudade Louca". Em seguida, Alcione animou a plateia com "Mutirão de Amor" e "Sufoco". Xande de Pilares e Jorge Aragão também marcaram presença, cantando "Minha Fé" e "Não Sou Mais Disso", respectivamente. Maria Rita fechou sua participação com "Casal Sem Vergonha" e "Alto Lá". Para encerrar, todos se reuniram no palco para interpretar os clássicos "Coração em Desalinho" e "Deixa a Vida Me Levar". O show contou com a participação de grandes sambistas, começando com Diogo Nogueira, que apresentou "Lama nas Ruas" e "Saudade Louca". Em seguida, Alcione animou a plateia com "Mutirão de Amor" e "Sufoco". Xande de Pilares e Jorge Aragão também marcaram presença, cantando "Minha Fé" e "Não Sou Mais Disso", respectivamente. Maria Rita fechou sua participação com "Casal Sem Vergonha" e "Alto Lá". Para encerrar, todos se reuniram no palco para interpretar os clássicos "Coração em Desalinho" e "Deixa a Vida Me Levar".

'Para sempre Pop'



O tributo ao Pop no Rock in Rio foi marcado por feats emocionantes entre Lulu Santos, Luísa Sonza, Jão, Gloria Groove, Duda Beat e Ivete Sangalo.



Lulu Santos subiu ao palco Sunset para cantar "Tempos Modernos". Ele cantou três hits sozinho e mais um com Luísa Sonza, "Como uma onda". Na apresentação, cada artista cantava três músicas e chamava um novo convidado, com o qual fazia um dueto. Daí, esse novo cantor assumia o show por outras três canções e assim por diante.



Jão apresentou "Malandragem", e dividiu os vocais com Luísa Sonza. O cantor paulistano também fez um dueto com Duda Beat em "Como eu Quero". Gloria Groove e Ivete Sangalo completaram o time. A versão das duas da música "Não quero dinheiro" foi o ponto alto da apresentação.