Publicado 22/09/2024 00:06 | Atualizado 22/09/2024 00:07

Rio - Rogério Flausino chegou na Cidade do Rock, neste sábado (21), por volta de 21h, quando estava rolando Carlinhos Brown, no Palco Mundo. A caminho do espaço Colgate, que fica com vista privilegiada do Palco Mundo, o cantor bateu um papo exclusivo com DIA.

Essa é a quinta vez do cantor no Rock in Rio com a banda Jota Quest. Ele comemorou apresentação deles ser em um dia tão representativo e falou da expectativa para mais tarde, quando se apresenta no Palco Mundo. "Bacana demais!!! A expectativa é alta demais. Olha, eu vou participar do show do rock, do pop rock. É o último show da noite lá no Palco Mundo, junto com o Capital, Inicial, Detonautas, NX, Tony, todo mundo", disse o artista.

Sobre o dia do festival ser dedicado aos artistas brasileiros ele celebra. "Achei demais. Achei de uma gentileza absurda do festival, só mesmo Rock In Rio pra fazer um negócio desse tipo e juntas tantos nomes nacionais incríveis. E aniversário de 40 anos, aí você vai chamar todo mundo, chama geral, vamos todo mundo. Muito legal, shows únicos, misturas únicas. Acho lindo, prazer poder estar aqui participando mais uma vez".

Flausino, relembra outras participações, no entanto essa é a primeira sem os integrantes do Jota Quest. "Eu vim sozinho porque na verdade, quando rolou o convite, alguns dos integrantes já tinham uns compromissos", explica o artista que frisa que o seu repertório são hits do Jota Quest. "A gente já teve a oportunidade de subir tantas vezes nesse palco, cara. Nossa senhora, é um maravilhoso", comemora.