Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 21/09/2024 22:56 | Atualizado 21/09/2024 23:03

Rio - Para os fãs de música nacional, este sábado (21) foi um prato cheio. Pela primeira vez em 40 anos de festival, o Rock in Rio reservou um dia apenas para artistas brasileiros. Apesar da homenagem, o dia foi marcado por atraso, problemas técnicos e cancelamento do show do Luan Santana . Confira mais detalhes do Dia Brasil.

'Para sempre Trap'

A abertura do Dia Brasil no Palco Mundo prometia um grande show de trap. Apesar da expectativa, a apresentação foi atrapalhada por diversos problemas técnicos. Prevista para começar às 15h30, a apresentação "Para sempre Trap", com Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi e Veigh, atrasou mais de 1h10. Com esse atraso, o público acabou vaiando o festival.

O show foi interrompido por completo três vezes. Mesmo assim, artistas tentaram manter o bom humor e brincar com a situação. Filipe Ret, na sua vez, bebeu no palco para esperar o equipamento ser ajustado para que ele cantasse. Em um momento, ele chamou a plateia para cantar à capela, mas a situação se resolveu.

Apesar dos imprevistos, os cantores conseguiram botar a plateia para cantar e até mesmo para se bater em rodinhas punk. Eles cantaram hits como "Vampiro", "Carta Aberta", "Invicto", "Balão", "Loucura", entre outros.

'Para sempre MPB'

No início da noite, o Baianasystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Ney Matogrosso, Gaby Amarantos e Zeca Baleiro apresentaram ao público uma grande apresentação da Música Popular Brasileira. Os artistas mostraram a todos os presentes grandes sucessos da carreira.

Aos 83 anos, Ney Matogrosso abriu o show com "Poema" e, em "Balada do Louco", emocionou todo o público. Em seguida, o maranhense Zeca Baleiro relembrou o "Proibida pra mim (Grazon), sucesso de Charlie Brown Jr. Uma das representantes do brega, Gaby Amarantos cantou o sucesso "Ex mai love" e "Não vou te deixar".

Representando ainda mais a diversidade, a cantora Majur chegou com o pé direito no Palco Mundo. A baiana cantou "Andarilho" e "AmarElo", com Emicida. Por fim, Baianasystem pode fechar com chave de ouro a apresentação do "Para Sempre MPB" com o sucesso "Lucro (descombrimindo)".