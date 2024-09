Tico Santa Cruz e Di Ferrero se apresentam no Palco Mundo do Rock in Rio - Leo Franco / AgNews

Publicado 22/09/2024 08:29

Rio - O rock também foi homenageado no "Dia Brasil" do Rock in Rio e, mesmo apesar do atraso dos shows do Palco Mundo, Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino e Toni Garrido fizeram o público vibrar e cantar seus maiores sucessos, na madrugada deste domingo (22). Chorão, ex-vocalista do Charlie Brown Jr., e Cássia Eller foram lembrados na ocasião.

A apresentação começou com Capital Inicial. Sob o comando de Dinho Ouro Preto, o grupo animou a plateia com os hits "Natasha", "Primeiros erros", "A sua maneira" e "Primeiros erros". Em seguida, teve Tony Garrido. O público fez coro em "Onde você mora" e "Amor igual ao teu". Pitty arrasou ao som de "Equalize", "Na sua estante" e "Me adora".



Vocalista do Jota Quest, Rogério Flausino também empolgou. O público cantou a plenos pulmões "Dias Melhores". O cantor também apresentou os sucessos "Amor maior" e "Do seu lado". O grupo Detonautas. fez levantou a galera com o hit "Quando o sol se for". Em "Outro lugar", ele receberam Di Ferrero, do NX Zero, para fazer uma participação.



O NX Zero subiu ao palco momentos depois. O setlist contou com "Só Rezo", "Cedo ou Tarde". Em "Razões e Emoções", Dinho Ouro Preto fez uma participação especial. Também houve uma homenagem a Chorão, ex-vocalista do Charlie Brown Jr., que morreu em 2013. Por fim, todos os artista se reuniram no palco e cantaram "Por enquanto", de Cássia Eller.