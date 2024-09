Chitãozinho e Xororó - Globo / Gustavo Scatena

Publicado 21/09/2024

Rio - Chitãozinho & Xororó, Simone Mendes, Ana Castela e Luan Santana entrarão para a história do Rock in Rio, neste sábado (21). O cantores serão os primeiros artistas do sertanejo a se apresentarem no festival, que celebra 40 anos nesta edição. Eles representarão o gênero no "Dia Brasil", que também homenageará outros ritmos como pop, rock, MPB, trap e muito mais.

"Nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar que existiria essa oportunidade para o sertanejo e que eu estaria no line-up. Estou muito emocionada, de verdade", comenta Simone. Ana Castela também fala sobre o feito. "O sertanejo é basicamente o gênero mais tocado no Brasil, um festival como esse, que é o maior, merece muito que o sertanejo também esteja".

Xororó, dupla de Chitãozinho, entrega que chegou a sugerir ao fundador do Rock in Rio, Roberto Medina, a criação de um evento sertanejo. "A gente falava muito que o Medina podia fazer na sequência do Rock in Rio, um 'Country in Rio'. Nunca tínhamos pensado na hipótese de estar no mesmo festival, dentro do Rock in Rio com o sertanejo. Meu irmão sempre achava que o festival tinha um defeito, porque o Rock in Rio tinha que ter o sertanejo também, então agora estão corrigindo o defeito", brinca.

"Sempre senti que faltava um espaço para a música sertaneja. Quando o festival começou a abrir para músicas brasileiras, achei sensacional. É um momento de trazer a nossa cultura para um festival tão importante", opina Chitãozinho.

Questionada sobre o show, a Boiadeira faz mistério. "O que eu posso dizer é que teremos músicas muito especiais e que fazem parte da minha carreira de uma forma muito boa, acredito que todo mundo irá gostar". Simone só diz que esse será mais um marco em sua carreira. "Será uma noite muito importante e especial. Mais um marco na minha trajetória na música".

Na contramão das artistas, Xororó dá um spoiler e revela que cantará uma música do novo álbum, "José e Durval", lançado nesta sexta-feira (20). "Vamos cantar apenas uma música nova do álbum, chamada "A gente grita". O repertório será o que a gente canta pelos shows no Brasil, escolhemos as músicas que o pessoal mais gosta de cantar. O que vamos fazer de diferente é carregar um pouco mais o som, tocar mais forte, porque o festival tem essa característica", entrega.

E ainda tem mais: "No festival vamos contar com participações especiais de Luan Santana, Simone Mendes, Ana Castela e do Junior. O show terá a Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Não vamos brincar no Rio não", adianta a dupla, aos risos.

Essa será a primeira vez de Ana Castela e Simone no festival. "Estou radiante em estrear tanto no palco, como no evento. Nunca tive oportunidade anterior de ir ao festival, mesmo como público", confirma Mendes. "Estou animada para saber como funciona esse universo do rock. Tudo o que vejo é muito bonito e enorme. Deve ser demais", opina a Boiadeira, que está pronta para fazer história: "Me sinto pronta, preparada e querendo. Nasci para isso", diverte-se.

Mais shows

Além do sertanejo, outros cantores nacionais passarão pelo Palco Mundo, como Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino e Tony Garrido homenageando o rock. Já Carlinhos Brown, Baianasystem, Daniela Mercury, Gaby Amarantos, Majur, Ney Matogrosso e Zeca Baleiro farão um show dedicado à MPB. MC Cabelinho, Filipe Ret, Matuê, Kayblack, Orochi, Ryan SP e Veigh vão arrasar no trap.

No Sunset, Lulu Santos, Ivete Sangalo, Luísa Sonza, Ludmilla, Jão, Glória Groove e Duda Beat animam o público no momento "Pra Sempre Pop". O "Pra Sempre Samba" será estrelado por Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita, Xande de Pilares. Ainda tem o "Pra Sempre Rap" com Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2, Rael, Rincon Sapiência e Xamã.