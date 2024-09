Michael - reprodução Instagram

Publicado 20/09/2024 20:14 | Atualizado 20/09/2024 20:52

Rio - Os fãs de Katy Perry marcaram presença no Rock in Rio, nesta sexta-feira (20). Ansiosos para assistir ao show da cantora e se conectar com outros ídolos, eles vieram de diversos lugares do Brasil. Admiradores da artista compartilharam suas expectativas para o festival, destacando a música, os looks e a energia única do evento.





Michael Moreira, 30 anos, de Belo Horizonte, está no Rock in Rio pela segunda vez. Ele veio exclusivamente para ver Katy Perry. "Vim ver Katy Perry. Além da música, admiro a persistência dela, a capacidade de dar a volta por cima". Sobre sua escolha de roupa, ele comenta: "Não me visto sempre assim. Pelo contrário! Trabalho na Saúde, então vivo de pijama cirúrgico. Mas hoje é diferente, é dia de descontrair".





Outro fã da artista é o Isaac Rodrigues, 32 anos, de Manaus. Esta é sua terceira participação no festival, e a paixão por Katy Perry o trouxe mais uma vez ao evento. "Vim pela KatY, que é uma diva. E ela ama os brasileiros. Ele também está animado para ver Xuxa e escolheu seu figurino para homenagear as paquitas: "Quero muito ver a Xuxa também. O figurino, aliás, é para combinar com as paquitas".





E claro, também tem carioca marcando presença na Cidade do Rock. Renato Melo, 29 anos, do Rio de Janeiro, está no Rock in Rio pela segunda vez, atraído pela presença de Katy Perry. "A Katy é maravilhosa. Os clipes são os melhores, a voz, a atitude... E ela amadureceu e ficou ainda mais gata". Renato é conhecido por caprichar no visual em festivais: "Em festivais, procuro sempre caprichar. Quanto mais o look chamar atenção, melhor. E o de hoje é bem colorido pela Katy".



Entre uma legião de fãs, a reportagem do O DIA, também conversou com o Luís Carlos Marques, 30 anos, de Uberaba, está participando do evento pela quarta vez e acompanha Katy Perry há mais de uma década. "Gosto de tudo na Kate. Acompanho ela desde 2012". Ele também está ansioso pela participação de Xuxa: "Estou na expectativa também pela Xuxa. Sempre fui um baixinho".



E se você acha que Katy Perry atrai apenas um público mais jovem se enganou. Tem fã do time dos quarentões também. Esse é o caso do Du Kammargo, 40 anos. Essa é a primeira vez no festival e veio para assistir três divas da música: Katy Perry, Cindy e Xuxa. Ele destaca a personalidade das artistas: "Vim por Katy, Cindy e Xuxa. Sobre a Kate, admiro a personalidade. Isso é o que mais me chama atenção numa artista. E digo o mesmo da Cindy. Ela é uma referência para as gerações que vieram depois". Du compartilhou que ainda não explorou Kate e Cindy em suas caracterizações no Instagram: "Tenho um quadro no Instagram no qual me caracterizo buscando inspiração em grandes cantoras. E curiosamente ainda não fiz com a Katy e a Cindy".



Entre os fãs, conversamos com aqueles que estão vindo pela primeira vez, outros já pode pedir música no Fantástico (risos), por ser a terceira vez no festival, mas também encontramos com o Caio Felipe, 38 anos, de Vitória. Essa é sua quinta participação no Rock In Rio. Ele valoriza os hinos que se conectam com sua comunidade: "'I will survive' é um hino que faz a nossa comunidade ser lembrada". Caio está empolgado para ver Katy Perry no palco. "Vim ver a Katy Perry. Admiro porque ela não tem medo de julgamentos", afirmou. E ele também celebra a surpresa da presença de Xuxa: "Quando soube que a Xuxa cantaria hoje, perguntei: 'Como assim?'. É como se eu pagasse para assistir à Katy e ganhasse a Xuxa como brinde. Mas na verdade, acho que vai ser o contrário (risos)".