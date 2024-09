Xuxa - Reproducão / Instagram

20/09/2024

Rio - Xuxa, 61 anos de idade, gravou um vídeo para a cantora Cyndi Lauper, 71 anos, e divulgou o registro em seu Instagram Stories nesta sexta-feira (20), horas antes de i para o Rock in Rio. A apresentadora foi confirmada como uma das atrações nesta manhã, dia com um lineup todo feminino.Oi, Cyndi. Sou Xuxa e sou uma grande fã de você", iniciou a apresentadora, que gravou o vídeo com a sua cadelinha de estimação Doralice, da raça yorkshire, no colo.