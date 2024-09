Xuxa se apresenta no Rock in Rio - Divulgação

Xuxa se apresenta no Rock in RioDivulgação

Publicado 20/09/2024 12:14 | Atualizado 20/09/2024 12:26

Rio - Katy Perry é a grande estrela da quinta noite do Rock in Rio e fecha o show do Palco Mundo, nesta sexta-feira (20). E o público que marcar presença hoje ganhará uma atração extra e especial: Xuxa vai se apresentar no Pavilhão Itaú, a partir de 1h30.

fotogaleria

"Que show da Xuxa é esse? E se vocês tiverem a fim de acompanhar, a gente também estará com uma live... Todo mundo ligadinho, a partir de 1h30, eu estarei com vocês", disse a apresentadora no Instagram sobre ser a atração surpresa da noite, com direito a abertura do show com uma nova versão roqueira de "Doce Mel".

"Eu nem acreditoooo que vou viver!", comemorou a atriz Erika Januza.

“O futuro está aí. As crianças estão aí. As crianças que cresceram comigo estão mostrando para os seus filhos o trabalho que fiz no passado. Quer coisa mais futurística que isso? Ser o futuro é isso: você fazer parte do passado de muita gente, ser o presente e fazer parte da imaginação das pessoas futuramente. O fato de eu fazer parte do imaginário e também do dia a dia dos netos dessas pessoas me emociona muito”, diz Xuxa sobre o seu primeiro show no Rock in Rio.

A apresentação da artista nesta-sexta-feira é ainda mais especial no dia que o line-up é composto por artistas mulheres. Além das músicas infantis que estouraram nos anos 80 e 90, Xuxa abriu portas para artistas do rock, pop e ajudou a propagar o funk em seus programas na TV.

“A importância de Xuxa no cenário musical brasileiro é inegável, pois ela conseguiu transcender gerações e deixar um legado duradouro, tornando-se uma referência cultural e um ícone que continua a influenciar a música e o entretenimento no país, diz Rodrigo Montesano, head de Experiências de Marca e Patrocínios do banco. Segundo o executivo, ter Xuxa no Rock in Rio é uma escolha estratégica e simbólica que ressoa com o público de maneira profunda.

"Sua presença em nosso espaço é uma homenagem à sua trajetória como ícone da cultura pop brasileira, principalmente em um dia de line up inteiramente feminino. Definitivamente, Xuxa é uma artista totalmente Feita de Futuro”, conclui.