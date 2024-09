Katy Perry distribui pizza para fãs na porta do Copacabana Palace - Reprodução / Instagram

Publicado 20/09/2024 09:53 | Atualizado 20/09/2024 10:50

Rio - Katy Perry surpreendeu os fãs ao descer do quarto onde está hospedada para distribuir pizza a quem "acampou" na porta do Copacabana Palace, Zona Sul do Rio, na madrugada desta sexta-feira (20). A cantora norte-americana, headliner do Rock in Rio no Dia Delas, dedicado às artistas mulheres, ainda publicou um vídeo celebrando a energia do Brasil.

Na manhã desta sexta-feira, começaram a circular vídeos nas redes da diva distribuindo pizza para os fãs que ficaram na porta do Copa para tentar autógrafos e fotos. A cantora surgiu com diversas caixas do produtor e entregou as fatias nas mãos dos fãs. Em um dos registros, é possível ver que até um dos seguranças tinha ketchup na mão.

Em seu perfil do Instagram, Katy, que escolheu o Brasil para lançar seu novo álbum, nesta sexta-feira (20), celebrou a energia do país e publicou um vídeo enrolada na bandeira verde e amarelo, enquanto ouvia os fãs gritando na porta do hotel, antes de descer com as pizzas.

"O álbum está lançado no Brasil", iniciou ela. "Eles estão falando 'vem aqui'?", perguntou. "Eu vou descer em uma hora", gritou Katy para os fãs, que causaram uma grande comoção na porta do Copacabana Palace. "É por isso que eu venho para o Brasil", escreveu ela na legenda da publicação.

