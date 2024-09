Katy Perry divulga álbum com top da estlista brasileira Mayari Jubini - Reprodução/Instagram

Katy Perry divulga álbum com top da estlista brasileira Mayari JubiniReprodução/Instagram

Publicado 20/09/2024 13:16 | Atualizado 20/09/2024 13:18

Rio - Além de distribuir pizzas para os fãs na porta do Copacabana Palace, Katy Perry, atração principal do Palco Mundo do Rock in Rio, nesta sexta-feira (20), prestigiou a criação da estilista brasileira Mayari Jubini, da marca Artemisi. A artista usou um top em 3D, em formato de borboleta, com acabamento manual e pintura feita à mão, para divulgar seu novo álbum, 143.

fotogaleria

A cantora norte-americana já vestiu uma peça de Mayari antes em um evento em Paris. "Ela é muito brasileira! Deveria ter um CPF", brincou uma internauta.

Outras celebridades internacionais também já usaram figurinos da marca que mistura tecnologia, exclusividade e design de alto padrão: Dulce María, Demi Lovato e Julia Fox são algumas.

Em seu perfil do Instagram, Katy, que escolheu o Brasil para lançar seu novo álbum, nesta sexta-feira (20) no Rock in Rio, celebrou a energia do país e publicou um vídeo enrolada na bandeira verde e amarelo, enquanto ouvia os fãs gritando na porta do hotel, antes de descer com as pizzas.

"O álbum está lançado no Brasil", iniciou ela. "Eles estão falando 'vem aqui'?", perguntou. "Eu vou descer em uma hora", gritou Katy para os fãs, que causaram uma grande comoção na porta do Copacabana Palace. "É por isso que eu venho para o Brasil", escreveu ela na legenda da publicação.