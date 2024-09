Confira os looks dos famosos para o quinto dia de Rock in Rio

Rio - Sextou! Famosos se reuniram para mais um dia de Rock in Rio e apostaram em looks super estilosos para prestigiar o evento. Nesta sexta-feira (20), o festival celebra o Dia Delas, com apresentações apenas de artistas mulheres como Katy Perry, Cyndi Lauper, Karol G, Ivete Sangalo, IZA, Pocah, e muitas outras.

Relatar erro