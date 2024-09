Fãs capricham nos looks e correm na abertura dos portões do quinto dia de Rock in Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Fãs capricham nos looks e correm na abertura dos portões do quinto dia de Rock in RioReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 20/09/2024 14:32 | Atualizado 20/09/2024 14:33

Rio - Estão abertos os portões da Cidade do Rock para o dia de apresentações, desta vez 100% femininas. Nesta sexta-feira (20), a abertura foi antecipada para membros do Rock in Rio Club, VIP's e pessoas com deficiência. Às 13h30, os primeiros fãs já conseguiram entrar e correram para garantir os melhores lugares.

fotogaleria

Pouco antes das 14h, foi a vez do público geral poder entrar na Cidade do Rock. Os fãs, que chegaram cedo e formaram fila do lado de fora desde as primeiras horas do dia, foram criativos ao tentar driblar o calor, que embora não tenha voltado com tudo, se faz presente.