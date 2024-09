Documentos, carteiras e celulares perdidos - Luiz Maurício Monteiro

Publicado 20/09/2024 20:38 | Atualizado 20/09/2024 20:49

Rio - O setor de achados e perdidos do Rock in Rio é uma peça fundamental para evitar dores de cabeça durante o festival. Com seis postos de atendimento espalhados pela Cidade do Rock — cinco para entrega de objetos e um exclusivo para retirada —, o serviço lida com uma vasta gama de itens, desde documentos e celulares até objetos mais inusitados.



O sistema de achados e perdidos funciona com uma média de 20 itens recuperados por dia. Segundo Márcia Fonseca, responsável jurídica pelo SAC do Rock in Rio, os objetos recebidos variam muito. "O pessoal da vigilância trouxe uma sacola cheia de objetos. E quando abri, sei de cara com uma cueca usada", revelou Márcia, que ainda arrisca um palpite sobre a peça íntima: "Acho que muita gente quer se produzir, se caracterizar aqui dentro. E nessa de trocar de roupa, pode ter ficado sem a cueca".





Documentos, celulares, óculos, relógios, garrafas, dinheiro e anéis estão entre os itens mais frequentemente encontrados e catalogados com um número de identificação. Para quem não encontra o item no dia do festival, a orientação é acessar o site do Rock in Rio e procurar o link do setor de achados e perdidos. O SAC mantém os itens por até 60 dias. Após esse período, os objetos são doados ou descartados, dependendo de sua natureza.

No meio de tantas perdas, histórias de honestidade se destacam. "Tem muita gente honesta. Hoje mesmo, uma menina veio buscar R$ 100 que havia perdido junto com a identidade. E na capa do documento, estavam os R$ 100. Quem encontrou, não tirou nada. Já teve gente também que recuperou R$ 300", relata Márcia.



Pablo Dias, que perdeu sua carteira, acredita que o sistema de QR code poderia ser mais prático. Renato Carneiro, que perdeu o celular, critica a falta de alternativas para quem não tem um aparelho para escanear o código. "Perdi meu celular ontem. Se não estivesse com meus amigos, que estão com os telefones deles, como eu faria para escanear o QR code?" Ao ser perguntado se continuaria procurando o aparelho, respondeu: "Vou deixar pra lá".



Recuperando itens perdidos

Para saber se um item perdido foi localizado, é necessário acessar uma lista virtual através de um QR code. Caso o objeto esteja listado, a pessoa pode solicitar a devolução online. No ponto de retirada, o proprietário deve comprovar a posse do item, apresentando uma nota fiscal ou uma foto que comprove a propriedade.



Márcia Fonseca explica que o serviço também atende pessoas de fora do Rio de Janeiro: "Acontece muito de pessoas de fora do Rio que já foram embora da cidade e encontram o item conosco. Nesses casos, a gente envia pelos correios, com um custo para a pessoa". Segundo ela, a recuperação de documentos é um dos maiores motivos de busca, pois evita a burocracia de tirar uma segunda via.