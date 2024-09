Whindersson Nunes no Rock in Rio - Reprodução Instagram

Whindersson Nunes no Rock in RioReprodução Instagram

Publicado 20/09/2024 14:58 | Atualizado 20/09/2024 15:40

Rio - Whindersson Nunes usou suas redes sociais para pedir desculpas ao cantor 'Menino da NVR', um dos integrantes da Tropa do W, liderada por ele. O humorista admitiu que, devido a um erro de planejamento, acabou impedindo o amigo de subir ao palco. Whindersson, que se apresentou como Lil Whind, soltou a voz na última quinta-feira (19) no palco Supernova no Rock in Rio.

fotogaleria



O humorista fez questão de se desculpar pelo o ocorrido: "Queria pedir desculpas públicas ao meu amigo 'Menino da NVR'. Acabei me embananando com a ordem das músicas e frustrei ele, a família e os amigos, esperando para que ele subisse no palco do Rock In Rio, perdão irmão, de verdade..", afirmou. O humorista fez questão de se desculpar pelo o ocorrido: "Queria pedir desculpas públicas ao meu amigo 'Menino da NVR'. Acabei me embananando com a ordem das músicas e frustrei ele, a família e os amigos, esperando para que ele subisse no palco do Rock In Rio, perdão irmão, de verdade..", afirmou.

"Preocupei em jogar tênis, escorreguei na lista das músicas em cima do papel picado.. acabou com minha noite, eu peço desculpas a família, aos amigos, a namorada, e a todos que estavam esperando esse momento.. Eu mudo meu nome se eu não fizer algo 10 vezes melhores do que esse festival, desculpa pela expectativa. Desculpa irmão, eu queria estar feliz pelo show que foi feito, mas estou triste com meu erro, só faço show pra que meus amigos possam ter a sensação que eu tenho, se isso não acontece, meu propósito não foi atingido. Desculpa, pelo meu filho, me comprometo a algo maior, e estou com você e sua família pra tudo, perdão irmão", pediu ele, aparentemente abalado.



Não demorou muito para que o cantor respondesse o desabafo de Whindersson. 'Menino da NVR' agradeceu ao apoio que vem recebido após o acontecimento e conta o que aconteceu, deixando claro que está tudo bem entre ele e Whindersson. "Ele me trouxe até aqui. É um irmãozão, tá ligado? Só de estar aqui, naquele palco, já foi uma motivação muito grande. Todo mundo que me consolou, me deu aquele apoio, tá tudo bem e Deus é fiel", esclareceu.