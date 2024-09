Veja fotos do quinto dia do Rock in Rio

Rio - Nesta sexta-feira (20), o quinto dia do Rock in Rio foi marcado por momentos especiais. Intitulado Dia Delas, com uma line-up 100% feminina, Luedji Luna, Tyla, Gloria Gaynor e IZA agitaram o público com performances no palco Sunset. No Mundo, antes do aguardado show de Katy Perry, a cantora Karol G, Cyndi Lauper e Ivete Sangalo aqueceram o palco.

Relatar erro