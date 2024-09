Ivete Sangalo participa do show de Iza no Rock in Rio - Reprodução de vídeo / Multishow

Rio - Grávida da primeira filha, Iza brilhou no Palco Sunset do Rock in Rio, nesta sexta-feira (20), mostrando a jornada completa da deusa Afrodite no show. No palco, a cantora falou sobre o momento especial e disse que estava realizando um sonho. Ela ainda brincou com o público sobre seu 'chá de bebê'.

"Nunca imaginei ter um chá de bebê desses. Hoje eu completo oito meses e três semanas. Não podia deixar de vir pra cá, para cantar com vocês. Para curtir esse momento tão bonito. Estou muito feliz com esse sonho que se realiza. Em 2022, eu estava no palco com a minha mãe e hoje a mãe sou eu", declarou Iza.

Em um momento da apresentação, a cantora dividiu os vocais com Ivete Sangalo na canção "Meu Talismã". As duas deram um selinho no palco e baiana ainda homenageou Nala, filha de Iza, ao usar uma jaqueta com o nome da bebê.

Outras músicas que fizeram parte do repertório foram: "Fé", "Sem Filtro", "Meu Talismã", "Ginga", "Brisa" e "Fé Nas Maluca", "Uma Vida é Pouco Pra Te Amar", "Ready or Not" e "Say my Name".

A apresentação foi dividida em quatro atos, "O Chamado mais profundo e introspectivo"; "A Jornada"; "A Experiência", uma homenagem às divas e a artistas internacionais que inspiraram sua carreira, e "O Retorno". 24 músicos acompanharam a artista na apresentação.







