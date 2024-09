Xuxa se apresenta no Rock in Rio - Rogério Fidalgo / Agnews

Xuxa se apresenta no Rock in RioRogério Fidalgo / Agnews

Publicado 21/09/2024 08:49

Rio - Xuxa Meneghel fez o público do Rock in Rio voltar a ser criança durante sua apresentação no Pavilhão Itaú, na madrugada deste sábado (21). A eterna Rainha dos Baixinhos cantou hits a carreira, como "Lua de Cristal", "Doce Mel" e "Planeta Xuxa" na Cidade do Rock. A plateia fez coro.

fotogaleria

A abertura da apresentação também chamou a atenção com Patrícia Veloso Martins falando seu famoso bordão "Que Xou da Xuxa é esse?". A, agora, professora também encontrou a loira nos bastidores e posou para fotos com a ídola da infância.

Para a apresentação, a Xuxa apostou em um maiô cavado, um costeiro e botas de cano alto. Sasha acompanhou o show da mãe ao lado do marido, João Lucas. No Instagram, Xuxa compartilhou alguns registros da apresentação e escreveu na legenda: "Foi muito bom estar com vocês".

Confira: