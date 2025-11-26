Miley Cyrus no Rock In Rio? - Reprodução / X

Publicado 26/11/2025 14:19 | Atualizado 26/11/2025 14:19

Rio - A conta oficial do Rock In Rio respondeu, nesta terça-feira (25), ao comentário de um internauta em uma de suas postagens e deixou uma mensagem que abriu margem para especulações sobre a possível participação de Miley Cyrus na edição de 2026. A interação repercutiu rapidamente e alimentou suspeitas entre os fãs do festival.

Nos comentários da publicação, um admirador mencionou a possibilidade de Miley integrar o line-up do evento no próximo ano. A resposta do perfil oficial, embora enigmática, foi o suficiente para ampliar a conversa: "2026 é ano de realizar (sonhos)", escreveu a conta do festival, sem confirmar ou negar a presença da artista.



A reação do público foi imediata. "Não sei explicar para vocês o tanto que estou confiante na vinda da Miley para o Rock In Rio, eu estou sentindo", declarou uma usuária. Outra adiantou planos: "Compro ingresso do Rock In Rio para o dia da Miley Cyrus", publicou. "Traz a Miley pelo amor de Deus", escreveu um fã.



Apesar do burburinho nas redes, o Rock In Rio não confirmou a participação de Miley Cyrus até o momento. Porém os nomes de Elton John, Gilberto Gil e Stray Kids estarão na próxima edição do festival.