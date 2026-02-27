Alok e HWASA são anunciados no Rock in Rio - Divulgação / Reprodução do Instagram

Publicado 27/02/2026 09:13

Rio - O DJ Alok e a cantora sul-coreana HWASA estão confirmados como atrações do Palco Mundo, do Rock in Rio, no dia 11 de setembro. O anúncio foi feito pela organização do festival, nesta quinta-feira (26). No mesmo dia e palco se apresentará o Stray Kids, fenômeno do K-Pop.

O Rock in Rio acontece nos dias nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock - no Parque Olímpico, na Zona Sudoeste.