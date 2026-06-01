Rock in Rio 2026 acontece em setembro - Divulgação

Rock in Rio 2026 acontece em setembroDivulgação

Publicado 01/06/2026 16:33

Rio - Começa nesta terça-feira (2), às 12h, a pré-venda dos ingressos do Rock in Rio. Clientes que possuem cartões de créditos do Itaú, além de membros do Rock in Rio Club, têm a oportunidade de adquirir o ingresso antes do público geral. A pré-venda vai até o dia 8 de junho, e é realizada exclusivamente no site da Ticketmaster.

As condições de parcelamento serão com cartão de crédito ou Pix. Os clientes que efetuarem o pagamento com os cartões Itaú poderão parcelar sua compra em até 8x sem juros. Nos demais cartões aceitos, o pagamento poderá ser feito em até 6x sem juros. Exceção para cartões internacionais que não possuem parcelamento.

Para pagamento com Pix, basta utilizar o QR Code apresentado na tela final do processo de compra e realizar o pagamento. O prazo para efetuar a compra são 10 minutos após a geração do código para pagamento. Os ingressos estarão garantidos e disponíveis apenas após a confirmação do pagamento. Também se aplicam na pré-venda e são válidos até o final da cota de ingressos disponibilizada para a mesma.



As condições promocionais da pré-venda Club são válidas para aquisição de até dois ingressos, por dia, podendo escolher entre gramado e Comfort Zone, sendo no máximo uma meia-entrada por setor e por dia. Durante o período de pré-venda, os ingressos para Gramado têm compra garantida e não se esgotam. Já os ingressos da Comfort Zone estão sujeitos à disponibilidade. O desconto de 15% não é cumulativo com a meia-entrada ou outros descontos. Lembrando que dentro do período da pré-venda Club, os ingressos não esgotam.



Para a pré-venda Itaú, as condições promocionais são válidas para aquisição de até quatro ingressos por dia de festival, por CPF, podendo combinar ingressos de Gramado e Comfort Zone, com limite de até 1 meia-entrada por setor. Máximo de dez ingressos por CPF. O desconto de 15% não é cumulativo com a meia-entrada ou outros descontos. Vale lembrar que essa pré-venda esgota, diferente do Club.

A organização do evento reforça algumas outras dicas para conseguir comprar na pré-venda:

- Importante deixar cadastro, login e dados do cartão previamente atualizados antes da abertura das vendas no site TicketMaster Brasil;

- Os ingressos digitais ficarão disponíveis no aplicativo QUENTRO.