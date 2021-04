André Marques apresentará a nova temporada de "No Limite", que estreia no dia 11 de maio Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 19:18 | Atualizado 19/04/2021 19:42

Rio - A nova temporada do reality "No Limite", da TV Globo, está chegando! Com data de estreia marcada para 11 de maio, o programa contará com o elenco formado apenas por ex-BBB's e será comandado por André Marques. O apresentador postou, nesta segunda-feira (19), uma foto dos bastidores do programa e brinca: "Vocês estão mais ansiosos pra saber quem serão os participantes ou se vai ter olho de cabra?"

A brincadeira vem da primeira edição do programa, em 2000, quando a vencedora do reality precisou comer um olho de cabra cru, que deveria ser mordido antes de ser engolido. "No Limite" retorna 11 anos após a sua última edição.

Um grupo de pessoas em um ambiente inóspito. Recursos limitados. E uma série de desafios que vão além da convivência. O resultado desta aventura o público poderá conferir no programa, que ganha nova temporada em 2021 na Globo. Isolados em uma praia deserta, os participantes irão viver situações que exigem coragem e resistência física ao máximo.