André Marques, apresentador do The Voice Kids Fabio Rocha/TV Globo

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 18:23

Rio - André Marques usou as redes sociais nesta sexta-feira para compartilhar que foi trolado por Boninho ao receber o convite para apresentar "No Limite". O apresentador publicou um vídeo lembrando o momento em que recebeu uma ligação do diretor para falar sobre o programa, que ainda não tem nada de estreia.



"Eu estava em casa uma vez, aí o Boninho me ligou e falou assim: 'Pô você só faz merd*. Vou tirar você do "É de casa'", contou. "Eu não fiz nada senhor. O que eu fiz? Está maluco? Não fiz nada de errado, eu queria saber o que eu fiz?", respondeu.