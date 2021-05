Por O Dia

Publicado 05/05/2021 10:07 | Atualizado 05/05/2021 10:38

Rio - Juliette Freire venceu o ‘BBB 21’ com 90,15% , mas a ficha da nova milionário do pedaço ainda não caiu. Em entrevista a Ana Maria Braga, no ‘Mais Você’, na manhã desta quarta-feira, a paraibana contou que ainda está sem dormir e não processou a vitória.