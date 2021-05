Gilberto Nogueira no 'Encontro com Fátima Bernardes' Reprodução/Globo

Publicado 10/05/2021 12:48 | Atualizado 10/05/2021 13:28

Rio - O ex-BBB Gilberto Nogueira participou, nesta segunda-feira, do sofá virtual do "Encontro com Fátima Bernardes". Durante a conversa com a apresentadora, o pernambucano criticou os internautas que atacam ex-participantes do reality pelas redes sociais.

"Eu deixei muito claro que meu foco no programa era conseguir voz. Eu sou da cachorrada, mas tem coisas que são importantes. Eu queria ter voz porque muita gente como eu, que grita e não tem quem ouça. Eu falei: 'Preciso ir na Globo, porque quando eu for, as pessoas vão me ouvir.' Gente, é um jogo, são pessoas que erram. Todo mundo tem seu calcanhar de aquiles. Elimina, com 100% se for preciso, mas saiu [do jogo], acabou", disse o economista.



Ele ressaltou que não vem sendo perseguido na web, mas outros participantes, sim, e pediu respeito aos demais. "Essa parte das torcidas precisa ser controlada, as pessoas precisam entender, o respeito vem antes de qualquer coisa", afirmou o pernambucano.