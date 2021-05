Viih Tube e Juliette no BBB 21 Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 12:16

Rio - Juliette Freire, campeã do 'Big Brother Brasil', gravou um áudio em que se dirige diretamente à sua torcida. Fãs da paraibana, que se denominam como 'cactos', estão atacando Viih Tube por comportamentos no 'Big Brother Brasil' e Juliette pediu que seus admiradores ponham fim nessa corrente de ódio.

fotogaleria

Publicidade

"Bom dia, meu povo. Como é que vocês estão? Acordei agora, estou com a vozinha rouca e o coração bem apertado. Estou triste em saber das coisas que estão acontecendo e queria pedir respeito por Vitória. Vocês gostaram de mim por amor, por empatia. Eu não quero isso, eu não fui fazer isso no 'Big Brother'. Eu quero que vocês concentrem energias em coisas boas. Não alimente ódio, não alimente rancor, não alimente mágoa. Entendam que todo mundo pode errar, isso é normal. Eu quero que vocês respeitem as pessoas, que vocês deem um pouco desse amor que eu estou recebendo a todas as pessoas que vocês encontrarem. Então, hoje, me escutem, por favor, respeitem Vitória, respeitem as pessoas. Todos nós temos espinhos", disse Juliette.

Confira o áudio postado por Juliette:

Publicidade