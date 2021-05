Cissa Guimarães se emociona em "reestreia" no "É de Casa" Reprodução/TV Globo

Publicado 22/05/2021 10:52 | Atualizado 22/05/2021 11:01

Rio - Cissa Guimarães teve seu tão aguardado retorno aos estúdios de gravação do "É de Casa", neste sábado (22). A apresentadora de 64 anos anunciou, na sexta-feira, que havia sido autorizada pela equipe médica da Globo a participar presencialmente do programa . A atriz recebeu a boa notícia após ser imunizada com as duas doses da vacina contra a covid-19.

"Que dia especial! Estou muito, muito emocionada. Imagina para mim. Um ano e dois meses longe. É muito emocionante, estou muito feliz de poder voltar, abraçar. Hoje é minha reestreia", comemorou Cissa, que já entrou no ar com lágrimas nos olhos. "Tô de volta. Para nunca mais sair. Amém, muito obrigada!", declarou a apresentadora. A artista participava do "É de Casa" de forma remota desde março de 2020.

Durante o programa, Cissa ainda recebeu o carinho dos colegas apresentadores Patrícia Poeta, Ana Furtado e Manoel Soares, através de uma cortina de plástico "para abraços seguros".

No Instagram, a atriz compartilhou um vídeo do momento em que faz sua entrada no programa matinal. "A emoção de ver meus colegas e minha equipe é muito grande! Obrigada toda equipe É De Casa! Amo vocês", escreveu na legenda.

