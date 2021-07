Daphne, participante do MasterChef - Divulgação/Band

Daphne, participante do MasterChefDivulgação/Band

I IG - Gente

Publicado 14/07/2021 10:42 | Atualizado 14/07/2021 11:33

São Paulo - Foi ao ar na terça-feira mais um episódio de "MasterChef" , desta vez, enquanto o grupo de cozinheiros que colocou a massa na semana passada ficou no mezanino, outro grupo arregaçou as mangas. Entre os destaques estão a vitória de Daphne, o protagonismo de Cristina e, claro, a eliminação de Gabriel, que acabou gerando grande repercussão na internet por ser considerada injusta.

fotogaleria

Publicidade

De início, Daphne, que já tinha participado do "MasterChef Jr", se destacou na prova da carne bovina. Pressionada inicialmente por Helena Rizzo, ela acabou por conquistar elogios dos três chefes, o que a sagrou vitoriosa na dinâmica. Selecionada para salvar duas pessoas, ela não demonstrou estratégia, e acabou por salvar Ana Karina e André aleatoriamente.

Cristina, por sua vez, não foi tão bem quanto sua companheira de reality na prova da carne bovina. Ao chegar com seu prato para orientação do júri, ela roubou a cena ao reconhecer os erros com humor e soltar o que já é considerado um bordão: "Esquece esse episódio". Além disso, durante a dinâmica de eliminação, ela animou o público com sua cantoria e alto astral.

Publicidade

Por fim, um dos últimos destaques da noite foi a eliminação de Gabriel. Com críticas ruins na prova da carne bovina e do tímpano, ele foi escolhido pelos jurados para deixar o programa, entretanto, assim como o destaque de Daphne e Cristina, este fato gerou grande comoção entre os fãs do programa. Confira reações coletadas no Twitter.

o povo treinando vários pratos antes de ir para a competição de culinária e a lenda se salvando pelo carisma!!!! #MasterChefBR pic.twitter.com/X7DoL5XIxW — fabiano (@fbnhlr) July 14, 2021

e ja temos o maior injustiçado dessa edição #MasterChefBR pic.twitter.com/2tnWTluajM — pablo (@donpabIito) July 14, 2021

Publicidade

#MasterChefBR nossa véi, PQ Q A JULIANA ESCOLHEU SOZINHA

NAO TINHA Q TER ESSA FRESCURA DE SALVAR ASSIM NAO VEI

GABRIEL MERECIA MAIS pic.twitter.com/hsTOLYpYCV — Bolsonaro GENOCIDA (@euh_ithaa) July 14, 2021

#MasterChefBR Brasil, eu quero esquecer o episódio de hoje. E que não se repita mais. — . (@ericamirandab) July 14, 2021

Publicidade

Eu torcendo pra Daphne no MasterChef Júnior// Eu torcendo pra Daphne agora#MasterChefBR pic.twitter.com/7XEi3xdBxx — (@amandakth) July 14, 2021

Daphne melhor que todos, e choca um ovo #MasterChefBR pic.twitter.com/NBpWMrV7Kq — Poli, comentarista do Masterchef (@polimasterchef) July 14, 2021

Publicidade

A daphne com o prato pronto há um século #MasterChefBR pic.twitter.com/AO4APHMWp5 — Poli, comentarista do Masterchef (@polimasterchef) July 14, 2021