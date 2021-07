Raul Gil - Divulgação / SBT

Raul Gil Divulgação / SBT

Publicado 16/07/2021 13:57 | Atualizado 16/07/2021 14:01

Rio - Imunizado contra a covid-19, Raul Gil já retomou as gravações de seu programa no SBT . Após ficar afastado dos estúdios por causa da pandemia do coronavírus, além de ter sofrido um acidente doméstico, o apresentador gravou, nesta semana, um episódio inédito do "Programa Raul Gil", que vai ao ar na tarde deste sábado (17). Durante a abertura da atração, o veterano se emocionou com a platéia e declarou sua felicidade em retomar as filmagens do formato.

fotogaleria

Publicidade

"Senhores telespectadores, boa tarde. Estamos iniciando o 'Programa Raul Gil'. Depois de um ano e três meses em casa, graças a Deus estamos liberados para voltar a fazer o programa. Quero agradecer a Deus por estar de volta, a vocês que têm acompanhado meu programa", começou.

Publicidade

"Não foi fácil. Mas estou de volta, graças a Deus. É difícil falar, é muita emoção. Ver esse auditório, meus amigos cameramans, cabomans, pessoal do switcher, maestro... Que Deus nos ajude para que passe logo esse problema desse vírus. Estou de volta!", celebrou Raul Gil.

O episódio que marca o aguardado retorno do apresentador do "Programa Raul Gil" será exibido no SBT, neste sábado, a partir das 14h15. Entre os convidados da atração estão Livinho no quadro "Homenagens" e Antonia Fontenelle, que será entrevistada no "Crianças Curiosas". Além disso, o formato apresentará a continuação da competição musical "Shadow Brasil".