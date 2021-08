Silvio Santos - Reprodução

Publicado 06/08/2021 15:47 | Atualizado 06/08/2021 15:58

Rio - Completando 40 anos de história, o SBT decidiu celebrar o marco com um documentário especial sobre o apresentador Silvio Santos, que é fundador da emissora. A produção será exibida durante o "Programa Silvio Santos" do próximo domingo (8), com narração de Marília Gabriela e participação de amigos e familiares do empresário de 90 anos.

Com direção de Leonor Corrêa e supervisão de Íris Abravanel, novelista e esposa do apresentador, o documentário contará a história de Silvio Santos a partir da perspectiva de pessoas próximas ao dono do SBT, incluindo colegas de trabalho.

A esposa e as filhas de Silvio Santos abrirão o documentário com seus relatos sobre o pai. Os irmãos do empresário também contribuiram com a produção, revelando fatos inéditos sobre o apresentador, nascido Senor Abravanel, em sua infância e adolescência, quando começou a trabalhar como camelô. Além disso, artistas, políticos e funcionários da emissora foram convidados a contar a visão que têm do veterano.

