Ana Paula Renault critica comportamento de Fiuk em entrevista com Tatá WerneckReprodução/SBT

Publicado 13/08/2021 18:36 | Atualizado 13/08/2021 18:39

DIA, o cantor teria criado um clima tenso Rio - A ex-participante do "BBB16" Ana Paula Renault criticou Fiuk por sua postura ao ser entrevistado por Tatá Werneck, no programa "Lady Night", do Multishow. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do, o cantor teria criado um clima tenso após a apresentadora perguntar sobre uma briga que o artista teve com Juliette durante o "BBB21".

“Ele é um ser complicado, até pra falar ele tem preguiça. Por que não colocou uma legenda do que ele falou? Porque até falando ele fala arrastado”, comentou Ana Paula, durante o "Fofocalizando" desta sexta-feira (13), após rever a cena da briga entre Fiuk e Juliette por uma calda de chocolate.

Em seguida, a jornalista relembrou sua experiência ao participar do talk show de Tatá e ressaltou que é preciso saber brincar com seus próprios defeitos. “O pior que esse foi o motivo que levou o desconforto com Tatá Werneck. Eu fui ao Lady Night, Tatá me entrevistou. Fiquei super honrada com isso, foi incrível e eu passei no Big Brother um perregue muito maior, porque fui acusada de agressão", declarou.

"Imagina se eu tivesse causado clima ruim lá? Não ia ter programa, Fiuk. Agora é a calda de chocolate, aí não pode chamar de chaminé”, completou a apresentadora.