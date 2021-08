Filha adotiva de Agnaldo Timóteo, Keyty Evelyn terá direito a 50% da herança do cantor - Reprodução/RecordTV

Publicado 13/08/2021 18:51 | Atualizado 13/08/2021 18:52

Keyty diz que não mantém uma boa relação com os parentes de Agnaldo Timóteo e que não é bem tratada por eles. "O Cícero até falou para mim que o Agnaldo Timóteo não era meu pai, que eles não tinham obrigação nenhuma comigo", conta.

Ela também comemora a vitória no processo de adoção e o fato de ser oficialmente filha do cantor, o que segundo ela era uma vontade que Agnaldo queria realizar em vida. "Uma sensação de alegria, né? Era o meu sonho e também do meu pai, que finalmente se realizou. Então eu estou muito feliz e muito agradecida pelas pessoas que me ajudaram a conseguir isso", diz.