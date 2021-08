Sérgio Reis - Reprodução TV

Publicado 23/08/2021 12:38 | Atualizado 23/08/2021 12:53

Rio - Após uma entrevista de Sérgio Reis ser exibida na Record, neste domingo, os apoiadores do governo de Jair Bolsonaro se revoltaram com a emissora. De acordo com eles próprios, que viralizaram a hashtag #RecordLixo, a emissora pegou muito pesado com o cantor, que foi acusado de atitudes antidemocráticas.

Nas redes sociais, no entanto, a revolta dos apoiadores de Bolsonaro virou chacota já que, até então, a Record era a queridinha desse grupo político. Confira as reações:

Corre que os bolsominions tão puto com a emissora do bispo #RECORDLIXO pic.twitter.com/uKyQsmGMWF — Valber Assis (@valberassis93) August 23, 2021

Os BOIsolminion chamando a record de lixo é nova pra mim esqueceram de passar pano pro bandido do Boisonaro foi? #RECORDLIXO — Gattazona (@fiiftharmonia) August 23, 2021

