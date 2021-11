Rebeca (Andréa Beltrão) se masturba em cena de ’Um Lugar ao Sol’ - Reprodução

Publicado 25/11/2021 07:53 | Atualizado 25/11/2021 08:56

Rio - Uma cena da novela "Um Lugar ao Sol", da TV Globo, exibida na noite desta quarta-feira, deu o que falar nas redes sociais. Na sequência, a personagem Rebeca, vivida por Andréa Beltrão, aparece se masturbando.

Tudo começou com uma briga de Rebeca com o marido, Túlio (Daniel Dantas). Rebeca recusou fazer sexo com Túlio. Ele foi para o banho e, então, Rebeca começou a se tocar. Quando retornou para a cama, os dois tiveram uma briga.

"Eu queria um abraço, um beijo, um colo. Queria conversar sobre o que tinha acontecido com minha irmã, comigo, que não foi nada agradável. Não começa na transa, começa de manhã, do jeito que a gente se trata. Você se convence que o problema do nosso casamento sou eu. Não! Há quanto tempo você não me pergunta como foi meu dia?", reclamou Rebeca.

Nas redes sociais, os internautas ficaram em polvorosa com a ousadia da novela. "Lícia Manzo acabando com o tabu", disse uma pessoa no Twitter. "Nunca imaginei que um dia eu viria uma cena em que a mulher está se masturbando em pleno horário nobre", afirmou outro telespectador. "Rebeca se masturbando. Socorro! Vai, diva", disse uma terceira pessoa. "Que apelação", comentou um internauta.

A autora Lícia Manzo disse em entrevista ao site oficial da novela que sua intenção foi explorar o prazer sexual feminino. "Minha intenção ao escrever a cena foi tirar do armário algo normal e saudável. Que a mulher possa explorar, conhecer o próprio corpo", disse. "Escrevi a cena porque mulheres também sentem prazer e desejo. Porque a sexualidade é parte da vida das mulheres, e não só dos homens", completou.

Esta, no entanto, não foi a primeira vez em que uma cena de masturbação feminina foi ao ar na televisão brasileira. Em 1980, na novela "Coração Alado", de Janete Clair, uma cena em que a personagem de Débora Duarte se masturbava embaixo do chuveiro também deixou o público chocado.