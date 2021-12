Anitta marcou presença no prêmio Hitmakers, da revista norte-americana Variety - Reprodução/Instagram

Publicado 09/12/2021 08:56 | Atualizado 09/12/2021 10:29

Rio - O Prêmio Multishow 2021 aconteceu nesta quarta-feira e reservou momentos de nostalgia com a apresentação de Xuxa Meneghel e de emoção com as homenagens a Paulo Gustavo e Cassia Eller . Além disso, claro, premiou os melhores da música ao longo do último ano. Anitta, Marina Sena e Israel e Rodolffo foram os destaques da noite.