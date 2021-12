Marília Mendonça e Paulo Gustavo em 2020 - Reprodução / Multishow

Publicado 09/12/2021 03:11

Rio – Aconteceu na noite desta quarta-feira (08) o Prêmio Multishow de Música Brasileira 2021. Além de celebrar os melhores cantores e cantoras do Brasil do ano, a premiação também prestou homenagens a grandes nomes que deixaram saudades no coração de tantos fãs. O humorista e ex-apresentador do Prêmio, Paulo Gustavo, e as cantoras Marília Mendonça e Cássia Eller foram os homenageados da noite.

Paulo Gustavo e Marília, mortos este ano, eram figuras habituais na premiação. Dona Ruth e João Gustavo, mãe e irmão de Marília Mendonça, receberam o prêmio "Cantora do Ano" em nome dela. Em lágrimas, Tata Werneck falou sobre Paulo Gustavo, que apresentou edições anteriores. Já Cássia Eller, que morreu há quase 20 anos, foi homenageada por seu filho Chico Chico e seus parceiros musicais Nando Reis e Lan Lanh.

Chico Chico, filho da ETERNA Cássia Eller, mandou um recado para as suas duas mães antes da homenagem no #PrêmioMultishow Arrepiei! pic.twitter.com/Ha2WDhXDbI — Multishow (@multishow) December 9, 2021

Família de Marília Mendonça sobe no palco do #PrêmioMultishow para receber o troféu de #CantoraDoAno ESTAMOS COM VOCÊ RUTH pic.twitter.com/S7Oba6MWd3 — Multishow (@multishow) December 9, 2021

PAULO GUSTAVO É ETERNO! Tata Werneck se emociona ao falar do amigo no #PrêmioMultishow @tatawerneck pic.twitter.com/AfeD9CfjKw — Multishow (@multishow) December 9, 2021

Um acontecimento, talento raro e referência. Paulo Gustavo fez história e, por isso, SEMPRE será lembrado. #PrêmioMultishow pic.twitter.com/LiXQy2REBQ — Multishow (@multishow) December 9, 2021