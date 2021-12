Rico Melquiades em 'A Fazenda 13' - Reprodução/Instagram

Publicado 02/12/2021 10:00

São Paulo –Rico é novamente o chefe da Fazenda 13. Pela terceira vez, o peão alagoano ficou com o chapéu mais cobiçado de Itapecerica da Serra. Enfrentando Marina e Solange em uma prova de três fases, Rico conseguiu superar as adversárias ao final da terceira etapa e conquistou o que pode ser uma das últimas imunidades do programa, já que Adriane Galisteu deixou escapar que essa seria uma das últimas provas do reality.



A Prova do Fazendeiro consistia de três etapas: na primeira os peões jogaram o “chão de lava” e precisavam atravessar um percurso sem tocar o chão. Na segunda parte, foi realizado o desafio do balde, onde era preciso lançar um balde por uma mesa fazendo chegar o mais longe, mas sem o deixar cair pelo outro lado. A terceira etapa era um jogo da velha realizado com dardos e ao fim dessa maratona, Rico terminou com mais pontos.



Agora Marina e Solange se juntam a Roça junto com Dayane, que foi vetada e já desejava esse resultado. Veterana das Roças, Day vai para o banquinho pela quinta vez nesta edição do reality rural. Com isso, a modelo se sente segura para desbancar as duas adversárias. Contudo, nas redes sociais, especula-se que ela tenha feito uma leitura de jogo de que contra Rico ela teria mais chances de ser eliminada.