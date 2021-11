Juliette Freire - Reprodução / Multishow

Publicado 30/11/2021 02:23

Rio – Juliette Freire participou do programa “Lady Night”, de Tatá Werneck, nessa segunda-feira (29). A vencedora do BBB 21 entrou na onda da apresentadora e curtiu o clima descontraído da entrevista. Entre as perguntas, Juliette revelou mais detalhes sobre o quarto em que ficou hospedada na casa da cantora Anitta. O cômodo que era conhecido como “Quarto do Sexo”.

Segundo Juliette, o tal quarto “tem tudo. De todos os tipos e todos os tamanhos”. Tatá ficou mais curiosa ainda e perguntou se ela reutilizava os itens que eram de Anitta. “Ela me deu um ovo, um presente. Aí é o meu, o dela fica lá. O dela é dela, o meu é meu”, respondeu a ex-BBB aos risos.

A mãe de Juliette também chegou a ficar hospedada nesse famigerado quarto, porém Juliette fiscalizava. “Tinha uma gaveta lá que quando ela ia pegar eu ia lá e falava: não, essa gaveta não!”, lembrou a rainha dos cactos.

Juliette falando do quarto do sexo da Anitta e também falando que a Anitta deu um "presente" para elapic.twitter.com/fFT5JXN9Cj — mateus. (@mateuszlkx) November 30, 2021