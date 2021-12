Thammy Miranda - Reprodução / Internet

Publicado 01/12/2021 03:15 | Atualizado 01/12/2021 03:28

São Paulo – O vereador Thammy Miranda anunciou nesta terça-feira (30), por meio de suas redes sociais, que entrou com pedido de desfiliação do Partido Liberal (PL). O filho de Gretchen decidiu sair do partido após a filiação do presidente Jair Bolsonaro, pois os dois têm “ideias muito diferentes” e também por já ter sofrido “ataques pessoais de membros da família do presidente”.

"Com a ida do presidente para o Partido Liberal, eu estou dando entrada na minha desfiliação, eu vou sair do partido. Temos ideias diferentes, já sofri ataques pessoais de membros da família do presidente, inclusive, contra o meu filho quando ele era um recém-nascido", justificou Thammy.

O vereador também disse não ter entrado na política para atacar ninguém ou lutar contra políticos, mas para representar as pessoas. Thammy não disse para qual partido pretende migrar e nem se já recebeu alguma proposta.