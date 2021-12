Dayane Mello - Reprodução / PlayPlus

Publicado 01/12/2021 03:20

São Paulo – Após a formação da Roça desta terça-feira (30), Dayane Mello foi vetada da prova do Fazendeiro por Marina Ferrari e foi parar direto na próxima berlinda da Fazenda 13. Conversando com os aliados, Day revelou que prefere Rico como o novo fazendeiro, pois ela gostaria de enfrentar Marina e Solange.

Veterana das Roças, Day vai para o banquinho pela quinta vez nesta edição do reality rural. Com isso, a modelo se sente segura para desbancar as duas adversárias. Com tudo, nas redes sociais, especula-se que ela tenha feito uma leitura de jogo de que contra Rico ela teria mais chances de ser eliminada.