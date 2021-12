Rico e Sthefane trocaram votos - Reprodução / PlayPlus

Publicado 01/12/2021 03:17

São Paulo – Não é de hoje que Rico e Sthefane não se bicam em A Fazenda 13. Durante a formação da Roça desta terça-feira (30), o alagoano indicou a influenciadora para a roça, justificando seu voto dizendo que ela não tem uma opinião no jogo e é um “peso morto”.

Rico deixou claro que já se resolveu com a adversária e que em assuntos fora do jogo é uma “pessoa maravilhosa, educada e prestativa”, mas no que diz respeito à disputa pelo 1,5 milhão, Sthe é uma “copia e cola” e não tem um pensamento próprio no jogo.