Rio – Dayane Mello foi a décima primeira eliminada da Fazenda 13. Como havia dito há algum tempo atrás , a modelo já estava sem força para conseguir disputar o título contra a massiva torcida que Rico Melquíades acumulou ao longo dos meses. Contudo, Day ainda tinha um papel importante a cumprir, ela era a única antagonista da edição, um papel que cumpriu com maestria, até que não cumpriu mais.

Porém, tudo que é bom um dia acaba. E para Day acabou nesta quinta-feira (02), a participante mais comentada do Gran Fratello não estava mais conseguindo sustentar os embates constantes contra o barraqueiro mor que é Rico. Com isso, quase corremos o risco de ir para uma reta final bem morna. Mas eis que, para alegria de todos aqueles que procuram o entretenimento de baixíssimo nível, surgem outros vilões para atormentar o convívio em Itapecerica da Serra.

Com a casa ficando cada semana mais vazia, as plantas começam a colocar as folhinhas de fora. Por mais de dois meses o telespectador provavelmente os confundiu com mobílias, mas antes tarde do que nunca! Sthefane e Dynho proporcionaram um confronto clássico de reality show: a bateção de panelas. Obviamente que tudo foi desencadeado por Rico, mas o casal mordeu a isca e resolveu sair da fotossíntese.

Os dois mais novos solteiros da edição prometeram causar um inferno na vida de Rico durante o restante do reality. Sendo assim, Day, que já havia perdido o gás de barracos, acabou sem a única função que a fazia necessária dentro do programa. Rico, que também estava comedido demais voltou a ganhar palco com barracos refrescados e a Fazenda 13 pode, ainda nessa reta final, tomar um novo rumo para felicidade do brasileiro que só quer ver o parquinho pegando fogo.