Kevinho aproveitou seu espaço no palco da festa para prestar homenagem à cantora Marília Mendonça - Reprodução / Internet

Kevinho aproveitou seu espaço no palco da festa para prestar homenagem à cantora Marília MendonçaReprodução / Internet

Publicado 08/12/2021 03:39

Fortaleza – A Farofa da GKay já está no seu terceiro e último dia, e a essa altura do campeonato todo mundo já está sabendo de todo o furdunço que está acontecendo por lá. Porém, nem tudo por lá é farra. O cantor Kevinho aproveitou seu espaço no palco da festa para prestar homenagem à cantora Marília Mendonça.

O Funkeiro exibiu imagens da sertaneja no telão do palco principal da GKay e cantou sucessos de Marília. Kevinho chamou os convidados para cantar junto ele a canção “De quem é a culpa”, hit da cantora. Confira: