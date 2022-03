Renata Capucci entrevista Sabrina Sato para o ’Fantástico’ - Reprodução

Renata Capucci entrevista Sabrina Sato para o ’Fantástico’Reprodução

Publicado 21/03/2022 09:13

"Para mim, está tudo começando agora", disse Sabrina, que também falou sobre o frio na barriga que veio com tantas mudanças. "Vai dar frio na barriga em todos os programas", brincou a apresentadora, que também contou como estão suas expectativas para entrar no time do "Saia Justa".

"Eu acho que vai ser um momento em que eu vou me divertir de verdade, sabe? Eu sou uma pessoa que eu nunca me preocupei 'ah, vou colocar uma roupa assim, o que será que vão ou não vão entender? Ah, vou sair desse jeito no Carnaval, vão falar isso'. Eu faço muito o que eu tenho vontade. Sigo muito o meu coração e acho também que tenho uma família que me apoia muito", explicou.

Por falar em casamento, Sabrina contou que a crise em seu relacionamento com Duda Nagle já foi superada. Recentemente, o casal foi alvo de rumores de separação. "À noite eu comecei a reservar uns dias pra gente falar assim: 'esses dias a gente namora'. 'Esses dias a gente janta'. Entendeu? A gente começou a reservar uns dias pra gente, a gente descobriu que a gente precisava, eu e o Duda", disse.

"A gente descobriu nas crises mesmo e na terapia. Ela (terapeuta) falou: 'Sabrina, se você não reservar, não vai aparecer. Porque aí você vai estar cansada, ele vai estar cansado. Quando vocês se encontrarem, vão estar desgastados e o relacionamento vai desgastando e vai passando por momentos difíceis'".

As reflexões também serviram para a vida profissional da apresentadora, que está animadíssima com a nova fase. "O mundo se abre de oportunidades, de cor, de felicidade. É a retomada da vida. É a força, alegria, sabe? Eu acho que é um momento de agradecimento também. Então, eu estou muito feliz. Muito feliz e com todo o gás. Eu tenho que seguir o meu coração. Vou conseguir fazer esses dois programas de uma forma brilhante. Vou me jogar, vou me entregar com tudo", garantiu.

Além da mudança de emissora e dos dois novos programas, Sabrina foi anunciada como nova embaixadora do Globoplay, ao lado de Juliette Freire e Paulo Vieira.

Bastidores

Nos bastidores da gravação, Sabrina e Renata Capucci relembraram o momento em que se conheceram e se tornaram amigas, em 2003, durante o "Big Brother Brasil. "Eu não estou nem acreditando, gente! Eu estou tão feliz, tão feliz de te reencontrar! E dessa forma: agora, a gente é mais do que amigas, a gente é colega de emissora! Você vai ter que me aguentar até na festa da firma!", brincou Sabrina.