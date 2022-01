Sabrina Sato - reprodução de vídeo

Publicado 10/01/2022 21:50 | Atualizado 10/01/2022 21:51

Rio - Sabrina Sato é a nova contratada da Globo e comandará o reality 'Desapegue se for Capaz', do GNT, que tem a estreia prevista para abril. A apresentadora terá a ajuda de personal organizer Micaela Góes e da arquiteta Gabriela de Matos na missão de reorganizar as casas dos participantes, unindo decoração, arrumação e sustentabilidade. Ao todo, a atração conta com 10 episódios, com exibição semanal.

"Estou invadindo o Instagram do GNT... invadindo não, agora estou em casa! A novidade que eu tenho para contar para vocês é exatamente essa. Estou tão feliz, que não aguentei ficar quieta. Já, já euzinha aqui serei a mais nova apresentadora do Casa GNT. E estou chegando para apresentar um programa sensacional. Aguardem que essa Sabrina aqui vai transformar a vida de vocês", declarou Sabrina.







Em um comunicado enviado à imprensa, a Japa também falou sobre o novo programa. “Sempre falo muito da minha inquietude artística. Abrir espaço para novas experiências e descobrir outras possibilidades em nossas vidas é enriquecedor. Quando fui convidada pelo GNT para apresentar o ‘Desapegue se for Capaz’, me senti muito honrada em fazer parte de um canal múltiplo, que sempre nos propõe ótimas reflexões sobre o comportamento humano. Vai ser um novo desafio na minha carreira, em uma casa que inspira a gente”, disse ela, em comunicado à imprensa.

Vale lembrar que Sabrina continua como contratada da TV Record e vai comandar a segunda edição do 'Ilha Record', que deve estrear em julho.