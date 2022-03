Sabrina Sato - Reprodução de vídeo

Publicado 20/03/2022 23:12

Sabrina Sato está de volta à Rede Globo. Depois de brilhar na terceira edição do "Big Brother Brasil", em 2003, a apresentadora, de 41 anos, celebrou o novo passo em sua carreira. Após anunciar sua saída da Record TV, na última semana, ela conta que está realizando um sonho ao ser escalada para comandar dois programas no GNT, um dos canais GloboSat. Ao "Fantástico", deste domingo, a musa falou sobre o momento.

Por lá, ela irá integrar o programa "Saia Justa", a partir do dia 30 de março.O programa passa por uma reformulação para a nova temporada. Comandado por Astrid Fontenelle, a atração ganha uma nova formação. Pitty, Gaby Amarantos e Mônica Martelli deixam a produção e serão substituídas por Sabrina, Luana Xavier e Larissa Luz. No GNT, a apresentadora também comanda o "Desapegue Se For Capaz", previsto para estrear em abril.



"Poder fazer parte do 'Saia Justa' é uma responsabilidade imensa. Só mulheres icônicas passaram por lá. Tantas mulheres maravilhosas, que me inspiraram muito. Estar lá agora é um sonho que está se realizando. É dar nossa opinião, falar o que estamos sentindo", contou Sabrina em entrevista ao "Fantástico".

Uma das participantes mais icônicas da história do "BBB", ela relembrou com carinho sua participação no reality show, que está em sua vigésima segunda edição. "Eu era uma menina cheia de sonhos e fui realizando meus sonhos. Essa menina continua dentro de mim mas ela se transformou, aprendeu, vivenciou experiências únicas. Virei mãe, trabalhei pra caramba, tudo foi encaminhando pra eu estar aqui hoje", diz.

Sobre entregar suas opiniões "sem filtro" nos programas, ela conta que se sente preparada para o desafio. "Eu acho que vai ser um momento em que eu vou me divertir de verdade, sabe? Nunca tive porque nunca me preocupei com o que iam entender ou pensar. Faço muito o que tenho vontade, sigo meu coração. Tenho uma família que me apoia muito", comemorou.

Na entrevista, Sabrina ainda foi revelada como nova embaixadora da Globoplay, ao lado de Juliette e de Paulo Vieira. Ao final, a apresentadora pediu à repórter Renata Capucci, que conduziu a entrevista, seu crachá da Globo, agora que fazia parte da emissora. Bem humorada, a repórter entregou o item.